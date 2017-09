La région en bref

Un jeune homme de 17 ans a multiplié les malchances en tentant de fuir les policiers alors qu'il était pris en chasse pour accès de vitesse.

Le véhicule qu'il conduisait était, de plus, non réglementaire et ne devait pas circuler sur la voie publique puisqu'il s'agissait d'une moto de 250cc de type motocross.

Enfin, la motocyclette sport en question n'était pas immatriculée.

En tentant de fuir les policiers en exécutant un virage en U, il est entré en collision avec une autre auto-patrouille qui circulait en sens inverse. Sa chute au sol lui a occasionné une blessure mineure à une cheville.

Le jeune conducteur sera accusé de quatre méfaits, dont délit de fuite et conduite dangereuse.

Cette scène s'est déroulée dimanche en matinée à l'angle du boulevard Lorrain et du chemin Blanchette à Gatineau.