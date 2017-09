La région en bref

L'école abritera quatre classes au préscolaire, 24 classes au primaire, une bibliothèque, trois locaux de service de garde et un gymnase.

On a procédé à la première pelletée de terre d'une nouvelle école dans le secteur Ouest d'Aylmer, rue du Raton-Laveur.

Ont entre autres participé à cette cérémonie : Johanne Légaré, présidente de la CSPO (Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais), Jean-Claude Bouchard, directeur général de la CSPO, Nadine Peterson, directrice générale adjointe à la CSPO, Mike Duggan, conseiller municipal du district, André Fortin, député de Pontiac, et Mario Crevier, vice-président de la CSPO et commissaire de la circonscription.

Près de 60 millions de dollars seront investis, au cours des cinq prochaines années, dans la modernisation de plusieurs logements sociaux à Ottawa.

De nouveaux systèmes de chauffage écoénergétiques seront installés, des appartements seront mieux isolés et on remplacera la fenestration de certains d'entre eux pour ainsi permettre à une clientèle moins privilégiée d'être plus confortable durant l'hiver.

Tout ce programme s'inscrit dans un plan de lutte global écoénergétique et est financé à même les revenus du produit du marché du carbone de l'Ontario.

On sait déjà que le Green Valley Terrace, un immeuble de logements communautaires à Ottawa, en bénéficiera.