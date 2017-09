La nostalgie l'emporte

De nombreux adeptes du pinball se sont présentés samedi et au Salon des machines à boule et des salles de jeux d'Ottawa au Sportsplex de Nepean alors que plusieurs dizaines de machines à boule, vieilles et très récentes, ainsi que des jeux vidéos étaient à leur disposition pour passer quelques heures de bon temps et pour échanger avec d'autres qui partagent la même passion. Le Salon se poursuit aujourd'hui.

Michael Hanley, de Mississauga, en banlieue de Toronto, répare et loue des machines à boule avec son partenaire d'affaires, Douglas Baird. Ces belles des bonnes vieilles arcades n'ont aucun secret pour eux.

«Nous pouvons réparer n'importe quelle machine, de 1930 à celles fabriquées aujourd'hui», a indiqué M. Hanley.

«C'est un passe-temps pour nous, mais les affaires sont en plein essor. Le marché des machines à boule a repris», a continué le responsable de l'entreprise Church of the Silver Ball. Une nouvelle génération de joueurs est arrivée, et nous sommes plus occupés présentement que depuis les vingt dernières années».

M. Hanley a notamment précisé que de nouveaux établissements ouvrent leurs portes aujourd'hui où les machines à boule et les jeux vidéos sont en vedette. Par exemple, à Ottawa, on trouve House of Targ sur la rue Bank. L'établissement a ouvert ses portes en 2014.

«Mais le marché familial explose avec les gens qui ont des machines dans leur sous-sol, a-t-il souligné. Il y a des personnes qui ont acheté des machines depuis les années 1970, mais plusieurs d'entre elles ont été laissées à l'abandon», a relaté M. Hanley.

«Aujourd'hui, leurs petits-enfants les dépoussièrent et les arrangent ou nous demandent de les réparer et de les restaurer. Ce sont de belles pièces de nostalgie. Ils se souviennent d'avoir joué dans le sous-sol de leurs grands-parents», a continué M. Hanley.

Ce dernier a précisé que les machines à boule ne peuvent être déjouées, et c'est pour cette raison que plusieurs sont captivés par elles.

«Tu peux apprendre à devenir un maître des jeux vidéos parce que tu apprends les trucs, les programmes. Par contre, tu ne peux pas maîtriser une machine à boule. Tu peux devenir très habile, mais elle aura toujours le dernier mot, parfois, a-t-il expliqué. Et, vous avez cette sensation qui ne peut être reproduite par un écran d'ordinateur».

Dino Gaspari, de Pinball Depot à Montréal, possède sa collection de machines. Il en achète et en vend.

«Les machines à boule, c'est un jeu d'habiletés», a expliqué M. Gaspari.

Ce dernier est passionné par les modèles antiques, la réparation des machines et bien sûr le jeu.

«La dépendance à ce jeu est la même pour tous. C'est comme un retour à la vie lorsque celle-ci était plus simple, et à votre jeunesse. Ça nous ramène à cette époque», a indiqué M. Gaspari.

Des propriétaires de vieilles machines modernisent celles-ci, a aussi mentionné M. Gaspari, en y ajoutant des lumières LED et de meilleures caisses de son.

M. Gaspari a aussi précisé que le fait de suivre la boule argentée sur l'aire de jeu est bien différent des jeux de machines à boule sur console électronique, et que cet aspect attire les jeunes d'aujourd'hui.