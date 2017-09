La région en bref

« L'immigration et l'augmentation du potentiel de radicalisation ne vont pas de pair, ajoute-t-elle. Je trouve ça simpliste comme manière de penser. »

M me Goneau accuse le maire de vouloir faire peur à la population en abordant ce sujet.

« La première chose que je propose est qu'une présentation complète soit faite aux collègues du conseil municipal, a-t-elle indiqué par voie de communiqué vendredi. Il faut que le service de police puisse s'exprimer sur le sujet et nous dise si oui ou non, il y a une problématique à régler. »

Sentant peut-être venir les attaques de ses adversaires à la mairie, le maire sortant, Maxime Pedneaud-Jobin, a précisé, mercredi, que son personnel politique allait bel et bien travailler au sein de sa campagne électorale, mais qu'il allait suivre de façon «très rigoureuse» ce que dicte la loi dans un tel cas.

«Chaque dollar public ira à mon travail de maire et non pas à mon travail comme candidat, a-t-il indiqué. Mon personnel sera en congé ou en sans solde lorsqu'il travaillera à ma campagne. L'utilisation des locaux du cabinet est strictement prohibée pour des fins partisanes et c'est la même chose pour l'équipement informatique. Des attaques, il y en aura toujours, mais nous, nous allons suivre les règles.»