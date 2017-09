Un nouveau CHSLD érigé à Maniwaki

Un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) flambant neuf dont la capacité sera de 100 lits sera construit à Maniwaki, un projet qui représente un investissement de 36 millions $ de la part de Québec.

De passage dans la région, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, en a fait l'annonce vendredi, accompagné de la ministre responsable de l'Outaouais, Stéphanie Vallée.

Le nouvel édifice, qui permettra de remplacer l'actuel Foyer Père-Guinard, qui compte 69 places, sera érigé sur un terrain adjacent à l'hôpital de Maniwaki, plus au nord de la municipalité. Dans les locaux, on y retrouvera les lits actuels, auxquels s'ajouteront désormais les 12 lits de l'unité du troisième étage de l'hôpital ainsi que 19 nouvelles places. Un aménagement spécial pour les communautés autochtones y est aussi prévu.

Aucun échéancier précis n'a été annoncé pour l'instant quant à l'ouverture des nouvelles infrastructures, mais le ministre Barrette a précisé que le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSSO) avait reçu le mandat clair de débuter dès maintenant le processus menant à la construction de l'édifice le plus rapidement possible.

Bon nombre de gens réclamaient cet investissement depuis plusieurs années, dont la ministre Vallée, qui selon M. Barrette a défendu avec ardeur ce dossier.

Rappelons que le Foyer Père-Guinard, construit au début des années 70, est situé sur la rue des Oblats, dans une zone inondable. Le printemps dernier, la crue des eaux a forcé l'évacuation des résidents de l'endroit pendant quelques semaines.

Le ministre Barrette doit faire une autre annonce en lien avec le santé dans la région vendredi après-midi, cette fois du côté de La Pêche.