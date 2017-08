La région en bref

Sans préciser le nombre exact, la police d'Ottawa a confirmé qu'entre 30 et 40 enveloppes métalliques ont été récupérées.

Les policiers ont reçu plusieurs appels de citoyens vers 2 h 30, samedi, après que plusieurs tirs d'armes à feu eurent retenti à l'angle de l'avenue Woodroffe et de la promenade Navaho, près du campus du Collège Algonquin, dans l'ouest de la ville.

L'unité des bandes de rue et des armes à feu de la police d'Ottawa a ouvert une enquête à la suite d'une fusillade dans le secteur Nepean dans la nuit de vendredi à samedi où plus d'une trentaine de coups de feu auraient été tirés.

Les fonds recueillis permettent au CREO d'épauler les subventions qu'il reçoit pour ses programmes d'aide aux personnes victimes de violence conjugale, les enfants qui en sont témoins et la violence envers les aînés.

Les motocyclistes ont parcouru environ 220 km en partant de l'est d'Ottawa pour se rendre à Plantagenet, St-Albert et Osgoode avant de terminer l'activité dans l'ouest de la ville.

Quelque 230 personnes ont pris part samedi à la randonnée à moto Conduite sans violence au bénéfice du Centre des ressources de l'Est d'Ottawa (CREO).

Une journée de sensibilisation à la sécurité à bord de l'autobus scolaire a été organisée dimanche par le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE). À l'aube de la rentrée scolaire, le CECCE a voulu familiariser les familles et les enfants nouvellement inscrits à la maternelle, et ceux qui prendront l'autobus pour la première fois, aux règles de sécurité à bord et autour d'un autobus. L'activité s'est déroulée à l'école élémentaire catholique Saint-Joseph d'Orléans.