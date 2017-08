La région en bref

La STO effectue des travaux d'élargissement du boulevard Alexandre-Taché depuis le 18 juillet afin d'y effectuer la réfection des trottoirs et de la chaussée existante afin de prolonger le corridor pour autobus sur une distance de 280 mètres en direction est.

La fermeture permettra de procéder aux travaux d'excavation et à l'asphaltage de base sur cette portion du boulevard. Un plan de signalisation temporaire sera en place pour la déviation.

Le boulevard Alexandre-Taché sera fermé à la circulation entre le boulevard St-Joseph et la rue Millar/Hadley jusqu'à 5 h lundi matinen raison des travaux de prolongement de la voie réservée de la Société de transport de l'Outaouais (STO), qui se termine présentement devant l'Université du Québec en Outaouais.

La STO offrira alors un réseau bonifié dans le Plateau et le Manoir des Trembles, notamment. Il s'agit de 16 300 heures supplémentaires de service dans ces deux secteurs de la ville.

La conseillère municipale Claudette Molloy briguera la mairie de Lac-des-Plages en novembre prochain. La candidate a annoncé ses intentions, par voie de communiqué.

Élue depuis 2011 à la table du conseil de Lac-des-Pages, Mme Molloy s'occupe présentement des dossiers d'environnement, de tourisme et de culture à la municipalité, en plus de siéger au comité consultatif d'urbanisme.

Si elle devient mairesse, la candidate s'engage notamment à mettre à jour la réglementation municipale et à adopter une politique d'accès à l'information visant à rendre accessibles au grand public les documents reliés aux affaires de la municipalité.