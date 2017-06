Bono et The Edge à Ottawa

Bono et son complice guitariste dans U2, The Edge, feront une brève apparition sur la colline parlementaire à Ottawa le 1er juillet, question de souhaiter bonne fête au Canada.

C'est la ministre de Patrimoine canadien, Mélanie Joly, qui a annoncé sur son compte Twitter, vendredi, la présence de U2 dans la capitale fédérale pour la fête du Canada.

Le célèbre chanteur irlandais et son groupe sont présentement en tournée pour souligner le 30e anniversaire de la sortie de leur album The Joshua Tree.

U2 sera à East Rutherford dans le New Jersey, le 29 juin avant de prendre la route pour Cleveland où il sera en spectacle le 1er juillet. Bono et The Edge feront cependant un détour vers la capitale fédérale pour jouer une chanson vers midi.

«Compte tenu du rôle important que joue le Canada sur la scène internationale, nous avons choisi d'inclure au sein des célébrations de la fête du Canada, dans le cadre de Canada 150, des invités qui viennent de l'extérieur pour qu'ils puissent nous parler de la façon dont notre pays est perçu dans le reste du monde», a indiqué Patrimoine canadien dans une déclaration.

«Nous les avons invités à cette célébration toute spéciale de la fête du Canada puisque plusieurs Canadiens partagent les mêmes valeurs humanitaires qu'eux. Bono et The Edge s'adresseront à la foule et interpréteront une chanson. Nous sommes heureux qu'ils aient accepté de souligner cet anniversaire avec nous», a continué le ministère.

Une foule très importante est donc attendue au centre-ville d'Ottawa et sur la colline parlementaire samedi prochain en cette journée de fête du Canada qui a lieu au beau milieu des festivités entourant le 150e anniversaire de la Confédération.

La liste des artistes qui performeront sur la scène du Parlement le 1er juillet au soir comprend le Cirque du soleil, Marie-Mai, Louis-Jean Cormier, Gordon Lightfoot, Dean Brody et Lisa LeBlanc, notamment.