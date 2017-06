La région en bref

Avec l'arrivée de l'été et en prévision de l'ouverture l'an prochain de la Ligne de la Confédération de l'O-Train, plusieurs modifications sont à prévoir dès dimanche sur les circuits d'autobus d'OC Transpo. Une quinzaine de circuits d'autobus des secteurs sud et est de la capitale seront renumérotés dans le cadre de cette transition, mais les trajets ne changeront pas. Par exemple, les circuits 121, 123, 124, 126 et 128 deviendront respectivement les circuits locaux 42, 23, 24, 26 et 28, tandis que le circuit 1 deviendra le circuit fréquent 6. Les usagers sont invités à consulter octranspo.com et à utiliser le planificateur de trajet pour vérifier s'ils seront touchés par ces modifications. Par ailleurs, le service d'autobus à la station Hurdman déménagera au nouveau quai, adjacent à ceux de la future Ligne de la Confédération. De plus, la clientèle doit savoir qu'il ne sera plus possible de se procurer des laissez-passer papier pour adultes dès le 1er juillet et que ceux-ci devront être achetés sur une carte PRESTO. Un mois plus tard, les laissez-passer papier pour les aînés et communautaires disparaîtront aussi à leur tour.