 Veille de tornade en vigueur pour la grande région d'Ottawa-Gatineau 

Selon l'agence fédérale, les conditions météorologiques actuelles sont propices à la formation d'orages violents qui pourraient produire des tornades.

«De nombreux orages devraient toucher une grande partie du centre et de l'est de l'Ontario dimanche après-midi et en début de soirée. Des rafales destructrices, de la grêle pouvant atteindre la grosseur d'une pièce de cinq cents et des pluies torrentielles donnant un total de 50 mm de pluie sont possibles. Il y a aussi un risque que quelques tornades se forment», a signalé Environnement Canada.

L'agence recommande aux citoyens de trouver refuge à l'intérieur quand le tonnerre gronde et de se mettre à l'abri immédiatement si un phénomène météorologique menaçant, comme une tornade, est imminent.

Bien que la veille de tornade restait en vigueur en début d'après-midi, dimanche, Environnement Canada a terminé peu après 13 h son alerte d'orages violents lancée en matinée pour les régions d'Ottawa et de Gatineau.