Le promoteur immobilier Robert Campeau est décédé

L'homme d'affaires franco-ontarien Robert Campeau n'est plus. L'ancien magnat de l'immobilier est mort chez lui à Ottawa à l'âge de 93 ans lundi dernier.

Natif de Chelmsford, près de Sudbury, M. Campeau a fondé sa compagnie de construction Campeau Construction Company en 1953.

Au fil des années, l'entreprise qu'il a dirigée, devenue Campeau Corporation, aura construit plus de 25 000 maisons, des édifices à logements, des gratte-ciels et des centres commerciaux un peu partout en Amérique du Nord, dont dans la grande région de la capitale nationale.

On lui doit notamment les tours de bureaux Place de Ville au centre-ville d'Ottawa ainsi que les Terrasses de la Chaudière, à Gatineau. À Toronto, son entreprise a bâti la tour Scotia Plaza et l'hôtel Westin Harbour Castle, entre autres.

Campeau Corporation, une des importantes sociétés immobilières au Canada, a acquis en 1986 la chaîne américaine de magasins Allied Stores au coût de 5 milliards $ et Federated Department Stores, en 1988, au prix de 7 milliards $, deux transactions majeures à l'époque. Les dettes accumulées liées à la transaction de Federated acculent Campeau Corporation au pied du mur en 1990. L'entreprise déclare faillite, une des plus importantes de l'histoire canadienne, rapporte-t-on

Robert Campeau laisse dans le deuil sa femme, Christel, et ses enfants, Rachelle, Jacques, Daniel, Robert Jr, Giselle et Jan-Paul, ainsi que plusieurs petits et arrière-petits-enfants. Ses funérailles auront lieu le 22 juin à 9 h 00 en la cathédrale Notre-Dame sur la promenade Sussex, à Ottawa.