Les motocyclistes rendent hommage à Lynn Duval

Des motocyclistes de partout en Outaouais se sont rendus samedi matin à l'église St-Antoine-de-Padoue à Val-des-Monts où les funérailles de Mme Duval ont été célébrées.

«Nous sommes une famille, les motocyclistes dans la région. On se tient solide ensemble. Quand un frère ou une soeur tombe, on est là pour le soutien à la famille», a expliqué Daniel Shipman, qui a lancé l'appel de rassemblement de motocyclistes sur Facebook.

«Il y a une belle solidarité et du respect entre les motocyclistes», a indiqué une motocycliste rencontrée à l'église.

L'accident est survenu le jeudi 8 juin vers 5 h 20. Selon les premiers éléments de l'enquête policière, l'automobile aurait dévié de sa trajectoire et se serait retrouvée en sens inverse, frappant de plein fouet la motocyclette conduite par Mme Duval.

L'enquête de la police de Gatineau pour déterminer les causes exactes de cette tragédie survenue près de l'intersection de la rue Thérèse n'est toujours pas terminée.

M. Shipman est un ami de Danny, le frère de la victime.

«Nous sommes arrêtés sur les lieux de l'incident pour un moment de silence. C'est un drame. C'est une mère de famille, une grand-mère, une soeur, une enfant. C'est triste», a continué M. Shipman, qui a échappé à une collision au cours des derniers jours alors qu'un automobiliste dépassait sur une ligne double.

M. Shipman a d'ailleurs fait appel à la prudence des automobilistes envers les motocyclistes sur la route.

«Je suis grand-père de deux petites filles. Je ne veux pas que ça m'arrive», a-t-il dit.

«C'est un drame. La jeune femme qui a eu l'accident, c'est aussi un drame pour elle. Elle doit vivre avec le fardeau. La famille de Lynn doit vivre avec le fardeau», a ajouté M. Shipman.

L'église était bondée lors des funérailles. Lynn Duval laisse notamment dans le deuil son père, Bert Duval, ses deux filles, Tracy et Jessica, son petit-fils, Mason, son amour de coeur, Caillou, ses frères Danny et Paul, et sa soeur, Susie.