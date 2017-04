La région en bref

Le maire Maxime Pedneaud-Jobin ne fait que très peu de cas de l'intervention de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec (CEGQ) qui dénonce, auprès du ministre Martin Coiteux, les façons de faire de la Ville de Gatineau dans le dossier Guertin. « J'ai été surpris de la méconnaissance du dossier de la part de leur représentant, a lancé le maire de Gatineau. Je comprends qu'il défend les intérêts de certains entrepreneurs, mais nous on défend l'intérêt général des citoyens de Gatineau. Je crois qu'ils n'ont pas une très bonne compréhension de ce dossier. Je les invite à m'appeler avant de faire des déclarations comme ça. S'ils m'appellent, ça me fera plaisir de leur expliquer. » La CEGQ a fait parvenir une lettre au ministre des Affaires municipales, la semaine dernière, dans laquelle elle affirme que Gatineau nuit à la crédibilité des institutions publiques en agissant comme elle le fait dans le dossier Guertin.

Les montées Dinel et Vinoy, à Chénéville, subiront une importante cure de rajeunissement au courant des prochains mois. Le député de Papineau, Alexandre Iracà, a annoncé mardi l'octroi d'une somme de 442 000$ pour la réalisation de travaux de réfection sur ces deux tronçons.

Le chantier, qui devrait débuter au mois de mai, servira à réaliser des interventions préventives et palliatives sur les montées Dinel et Vinoy. La réfection des ponceaux des deux artères sera également effectuée. Le maire de Chénéville, Gilles Tremblay, affirme que l'état de la chaussée sur ces deux routes fait l'objet de problèmes depuis déjà plusieurs années. La municipalité injectait 25 000$ par an pour la réparation de nids de poule dans ce secteur. « Pour un budget de petite municipalité, c'était beaucoup. Maintenant, on va pouvoir arrêter de faire du rapiéçage. C'est une route qui est très utilisée pour se rendre en direction de Notre-Dame-de-la-Paix et qui est sollicitée par les camions lourds donc ce sera bénéfique », souligne le maire Tremblay. L'enveloppe de 442 000$ offerte par le gouvernement du Québec s'inscrit dans le cadre du Programme Réhabilitation du réseau routier local - Volet redressement des infrastructures routières locales. La municipalité de Chénéville devra quant à elle débourser 50 000$, soit 10 % de la valeur totale du projet évalué à près de 500 000$.