Wynne discute avec des étudiants

Entourée des députés et ministres de la région, Bob Chiarelli, Marie-France Lalonde, Yasir Naqvi, John Fraser et Nathalie Des Rosiers, la première ministre a visité une partie des installations de l'avenue Woodroffe, en plus de répondre aux questions de quelques étudiants. Elle s'est notamment fait interroger sur la reconnaissance des diplômes et de l'expérience de travail acquis à l'étranger, sur la santé mentale ainsi que sur l'accès aux études postsecondaires.

Mme Wynne a vanté le nouveau Régime d'aide financière aux étudiants de l'Ontario (RAFEO), qui permettra d'offrir dès l'automne la gratuité des frais de scolarité moyens à des milliers d'étudiants dont le revenu familial annuel est inférieur à 50 000$. Des prêts et bourses plus substantiels seront offerts aux autres étudiants. Le gouvernement évalue qu'à pareille date l'an prochain, environ 230 000 étudiants se retrouveront moins endettés.

«Il est quatre fois plus probable qu'un jeune vivant dans une famille plus favorisée aille au collège ou à l'université, ce qui est inacceptable», a lancé Mme Wynne, qui s'est faite apostropher sur la façon dont ce nouveau programme sera financé. «Va-t-on avoir une autre taxe carbone, va-t-on continuer à démanteler Hydro One?», a lancé un étudiant.

Mme Wynne a profité de l'occasion pour annoncer que le Collège Algonquin recevra 2,9 millions $ de l'enveloppe de 50 millions $ annoncée plus tôt ce mois-ci pour souligner le demi-siècle du réseau des 24 collèges de la province. Quatre autres activités étaient à l'agenda de Kathleen Wynne durant la journée, dont la visite des installations d'ING Robotic Aviation, une entreprise de haute technologie du secteur Orléans. Mercredi, elle passera la matinée au Cenre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario, en plus de visiter le Centre de santé Perley-Rideau pour anciens combattants. En après-midi, elle sera dansd les bureaux de Shopify sur la rue Elgin, au centre-ville d'Ottawa.