Régent Boily avait été retourné dans une cellule mexicaine au terme de sa cavale de plus de six ans en sol québécois. Ces dix dernières années, il tentait d'obtenir l'appui du gouvernement canadien afin de purger sa peine au pays, plus près des siens.

La famille de Régent Boily est soulagée de la récente décision des gouvernements mexicain et canadien d'autoriser le retour du «fugitif de La Pêche» au pays.

«On est bien contents que ce soit réglé», a réagi sa nièce, Louise Potvin, vendredi.

La famille s'inquiétait du sort de l'homme, confiné dans une prison mexicaine depuis son extradition en 2007, après une évasion qui a mal tourné.

«Il pourra mieux voir à sa santé, ici, dit Mme Potvin. Ce n'est pas évident, là-bas.»

Celui qui s'était réfugié en secret à La Pêche, en 1999, a été interpellé par les autorités en 2005, avant d'être renvoyé au Mexique en 2007. Depuis, la famille et les avocats de M. Boily ont fait de nombreuses représentations politiques et judiciaires pour obtenir l'aval des deux gouvernements pour son retour.

«Il a perdu des proches depuis tout ce temps, ici. Il n'a pas pu aller aux funérailles. Au moins, ici, il pourra voir les siens, sa famille», raconte sa nièce.

Avant de quitter le Canada pour le Mexique, dans les années 90, Régent Boily travaillait avec des gens vivant avec des problèmes en santé mentale, à Valleyfield.

Sa conjointe actuelle, une Mexicaine, tentera de le suivre au Canada, dit Mme Potvin. C'est elle qui faisait le lien entre M. Boily et sa famille au Québec, ces dernières années.

«On ne se fait pas trop d'espoir, non plus, sur la date de son retour. Après toutes ces années de délais, on sait que tout cela peut encore être retardé. On espère aller le voir dès qu'il arrivera ici.»