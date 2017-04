La région en bref

Les lettres, où des menaces de mort sont proférées à l'endroit du lecteur et de sa famille, sont rédigées à la main en anglais, et sont des photocopies. Elles commencent avec les mots « I know where you live... » (Je sais où tu habites).

Le conseil municipal d'Ottawa a approuvé mercredi le plan de revitalisation des marchés By et Parkdale, dont les ventes, le nombre de vendeurs et la variété de produits sur les étals sont en déclin depuis plusieurs années. Une société de services municipaux, un modèle de gestion qui a fait ses preuves dans plusieurs villes, dont Montréal et London, sera créée dans les prochaines semaines. Les membres du conseil d'administration seront nommés d'ici l'été et l'organisme prendra totalement en charge les opérations dès janvier 2018, après une période de transition. Par ailleurs, la Ville a donné le feu vert à l'Association des marchés de producteurs d'Ottawa pour exploiter trois nouveaux marchés, dans les secteurs Riverside-Sud (parc-o-bus Riverview), Stitsville (parc Village Square) et Westboro (parc linéaire Byron). Il a également été annoncé qu'en raison des travaux de construction d'un immeuble à logements de huit étages aux côtés de l'ancienne église St-Charles, dans le quartier Vanier, le marché Beachwood sera déplacé temporairement cette année au parc Optimiste, à quelques coins de rue.