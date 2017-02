La région en bref

«J'ai vu ses présentations en français et en anglais quand il était à la CCN, et certainement, le conseil est confortable avec sa capabilité et son expérience», soutient M. Watson, ajoutant qu'il ne connaît pas le niveau de bilinguisme du nouveau cadre.

Le projet de construction d'un corridor de transport en commun rapide de 14 km sur le chemin Baseline a reçu l'aval du conseil municipal, mercredi. Le modèle prévoit une voie médiane réservée sur laquelle on retrouverait 24 nouvelles stations. Afin de répondre aux inquiétudes des citoyens, une station d'autobus pourrait être ajoutée à proximité de la place St-Helen, selon la modification adoptée par le conseil mercredi. Le corridor s'étendrait des stations Bayshore à Heron. Bordée de terre-pleins, la voie médiane assure une zone plus sécuritaire pour les cyclistes et les piétons en plus d'empêcher un conflit lorsqu'une voiture effectue un virage à droite, selon les fonctionnaires de la Ville.