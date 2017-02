La région en bref

« Tout comme le jeu Monopoly, les organismes communautaires ont l'impression que le but non avoué des politiques du gouvernement libéral est de favoriser les amis du parti et l'entreprise privée et d'appauvrir la population du Québec », pouvait-on lire sur des cartes distribuées aux gens.

Le transporteur ferroviaire VIA Rail s'engage sur la voie des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération alors qu'au cours des prochains mois, le logo multicolore d'Ottawa 2017 sera apposé à l'extérieur de sa voiture-salon Glenfraser, sans compter qu'une quarantaine de voitures et locomotives de sa flotte arboreront les couleurs de Canada 150. De Vancouver à Banff en passant par Sudbury, Montréal ou Bathurst, les noms des nombreuses villes du pays desservies par seront aussi affichés sur les véhicules de l'entreprise. Au fil du temps, la voiture-salon Glenfraser sera également décorée aux couleurs d'activités spéciales prévues pour le 150e, tels que le Red Bull Crashed Ice, les prix Juno et La Machine. Des brochures d'Ottawa 2017 seront distribuées aux voyageurs à bord des trains sillonnant le pays et dans toutes les gares situées le long du couloir Québec-Windsor. De plus, VIA Rail s'est associée à DHX Media pour une émission de télé-réalité intitulée Train 150. L'annonce a été faite mardi en présence, entre autres, du ministre des Transports Marc Garneau, du maire d'Ottawa Jim Watson et du président et chef de la direction de VIA Rail, Yves Desjardins-Siciliano.