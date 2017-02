Les arts en bref

Des peines de sept à dix de prison ont été requises vendredi à Paris contre trois hommes, dont l'un surnommé «l'homme-araignée», pour le casse le plus spectaculaire de ces dernières années, le vol de cinq toiles de maître au Musée d'art moderne de la capitale française en 2010.

Cinq merveilles de Picasso, Matisse, Modigliani, Braque et Léger ont été volées dans la nuit du 20 mai 2010, sans déclencher aucune alarme, et restent à ce jour introuvables. Ces disparitions ont «porté atteinte au patrimoine de l'humanité», pour la procureure Anaïs Trubuilt.

Outre les peines de prison, les amendes maximales ont été requises.

La peine la plus lourde a été demandée à l'encontre de Vjéran Tomic, dit «l'homme-araignée», 49 ans: le parquet demande dix ans de prison, 300 000 euros d'amende et une interdiction d'exercer toute activité dans la vente de bijoux et d'oeuvres d'art pendant cinq ans.

Tomic, un as de la varappe doublé d'un voleur talentueux, avait reconnu le vol dès son arrestation. Le cambrioleur, dont «le professionnalisme frise l'excellence», «n'a rien d'un gentleman» avec ses quatorze condamnations au casier, dont plusieurs vols avec violence, relève la procureure.