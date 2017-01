La région en bref

Le Droit Les événements du jour, en quelques mots.

La Célébration hivernale du gouverneur général courue

David Johnston a pris un bain de foule samedi à Rideau Hall lors de la Célébration hivernale du gouverneur général où de nombreuses activités étaient offertes à la population, comme le patinage, du curling, du ski de fond et de la raquette. La Commission de la capitale nationale (CCN) a d'ailleurs procédé en matinée à l'ouverture officielle de la Laiterie de Rideau Hall, qui est devenue le nouveau Pavillon d'hiver de la CCN. Adjacente à la patinoire réfrigérée de Rideau Hall, la bâtisse, restaurée pour le 150e anniversaire de la Confédération, permet aux patineurs d'enfiler leurs patins au chaud et d'admirer l'exposition sur les festivités et les sports hivernaux à Rideau Hall, qui ont évolué au fil des mandats des anciens gouverneurs généraux du Canada.

Une journée bien remplie au Carnav'Hull

Plusieurs familles ont participé samedi aux activités de la 5e édition du Carnav'Hull qui se sont déroulées au parc et au centre communautaire Fontaine. Patinage, ballon-balai, Zumba, fabrication de ceintures fléchées, foire artisanale, randonnées en calèche avec un historien et collations étaient au menu de l'événement, notamment. La journée était organisée par Familles actives et motivées de l'île de Hull (FAMIH), un groupe associé avec l'Association des résidents de l'île de Hull. « Le but de l'événement est de rassembler les gens de l'île de Hull, d'être fiers de notre quartier et d'être actifs pour en faire un milieu où on a envie de vivre et duquel on est fiers. C'est très familial. Il y a beaucoup de choses qui se passent un peu partout, mais nous voulons être sûrs que ça reste vivant et intéressant dans notre quartier pour les familles », a expliqué Lysane Blanchette, membre du groupe organisateur.

Un doctorat honorifique pour Madeleine Meilleur

L'ex-ministre provinciale Madeleine Meilleur a reçu samedi un doctorat honorifique du Collège universitaire dominicain, d'Ottawa. « La décision de rendre hommage à Madeleine Meilleur est justifiée par son engagement politique au nom de la communauté franco-ontarienne, de la justice en Ontario ainsi qu'à son appui au Collège universitaire dominicain », a indiqué le président du Collège, le père Maxime Allard. Plusieurs personnes ont assisté à la cérémonie, dont les ministres Marie-France Lalonde et Yasir Naqvi, et le maire d'Ottawa, Jim Watson. Le Collège universitaire dominicain a été fondé en 1900 pour offrir des études supérieures en philosophie et en théologie. Sur la photo, Mme Meilleur est en compagnie d'André Descôteaux, chancelier du Collège.

