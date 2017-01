La région en bref

Romain Vanhooren, un enseignant en histoire et en géographie au secondaire et père de famille âgé de 35 ans, portera les couleurs d'Action Gatineau dans le district de Bellevue lors des élections municipales de novembre prochain. Sa candidature n'ayant pas été contestée, M. Vanhooren a remporté l'investiture dans ce quartier, jeudi soir. Le district de Bellevue est actuellement occupé par la conseillère Sylvie Goneau qui briguera la mairie dans quelques mois. M. Vanhooren entend miser sur l'aspect communautaire, la jeunesse et le besoin d'activités dans le quartier pour développer sa plateforme électorale locale.