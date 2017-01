La région en bref

Plusieurs personnalités publiques recevront la clé de la ville d'Ottawa au cours de l'année 2017. Parmi les récipiendaires on retrouve le journaliste, ex-chef d'antenne à Radio-Canada et animateur à Unique FM, Michel Picard. La clé de la municipalité sera aussi remise au sénateur Murray Sinclair, à l'ancienne vérificatrice générale Sheila Fraser, à l'ex-quart-arrière du Rouge et Noir Henry Burris et à l'ex-joueur vedette des Red Wings de Détroit et aujourd'hui directeur général du Ligntning de Tampa Bay de la LNH, Steve Yzerman.

De plus, deux institutions locales, le Collège Algonquin et l'Université Carleton, auront aussi leur copie de la clé.