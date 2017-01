La région en bref

La région de la capitale fédérale devrait recevoir une bonne bordée de neige entre lundi soir et mercredi, selon les prévisions d'Environnement Canada. L'agence fédérale a publié dimanche un bulletin météorologique spécial pour Gatineau, Ottawa et l'est ontarien indiquant que plus d'une quinzaine de cm de neige et de grésil sont attendus à partir de la nuit de lundi à mardi, et persistant mardi.

Les précipitations devraient s'estomper dans la nuit de mardi à mercredi. C'est une forte dépression qui se déplace sur le sud des États-Unis, et qui atteindra la côte est américaine, lundi, qui serait responsable des accumulations.

« Les voyageurs devraient être prêts à composer avec de la neige qui s'accumule et une visibilité réduite dans la nuit de lundi à mardi, et mardi », a précisé Environnement Canada.