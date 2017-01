La région en bref

Le Droit Les événements du jour, en quelques mots.

Un projet pour favoriser la croissance

Les Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR) lanceront un nouveau projet visant à favoriser l'expansion des entreprises locales et la création d'emplois. Le projet, nommé Opportunités Prescott et Russell, est actuellement à l'étape de la planification. À compter de mars, des bénévoles seront à l'oeuvre afin de distribuer des questionnaires et mener des entrevues auprès d'entrepreneurs locaux sélectionnés de façon aléatoire. « Le projet est conçu principalement afin d'offrir un appui supplémentaire aux entreprises et industries de la région. Mais avant qu'une communauté puisse appuyer ses entreprises locales, elle doit pouvoir identifier les besoins, préoccupations et problèmes auxquels celles-ci font face », a déclaré Gary J. Barton, président des CUPR et maire du canton de Champlain. Les données recueillies par le biais des questionnaires demeureront confidentielles et seront analysées par un logiciel qui produira un rapport par municipalité, regroupant par catégories les données de l'ensemble des entreprises participantes. Les renseignements seront ensuite analysés par des experts et des acteurs clés de la communauté des affaires. Les services de développement économique de chacune des municipalités réviseront ces analyses et formuleront des recommandations. L'objectif est de créer des plans d'action uniques à chacune des huit municipalités.

La police de Gatineau dévoile le portrait-robot d'un homme recherché pour une agression sexuelle survenue mercredi soir dans le quartier Mont-Bleu. Une jeune femme qui marchait sur le boulevard Cité-des-Jeunes, près du boulevard Riel, a été empoignée par le suspect, vers minuit 40. La victime marchait seule, mais a été en mesure de se défendre et de faire fuir l'homme en se débattant. Ce dernier a pris la fuite à pied. Il s'agit d'un homme de race blanche âgé entre 35 et 40 ans, mesurant entre 5' 7" et 5' 9", et pesant entre 145 et 150 livres. Les enquêteurs invitent toute personne ayant été témoin de l'agression ou croyant détenir des informations permettant d'identifier le suspect à communiquer avec le Service de police de la ville de Gatineau.

Pour souligner la vie de Flavie

Deux ans après la mort de Flavie Jubinville, à 15 ans, des suites d'un rare cancer, sa famille et ses amis continuent d'amasser des fonds en son honneur. Depuis 2014, l'équipe HopFlavie a amassé plus de 10 000 $ par année pour la Société canadienne du cancer. Cette année, elle s'associe au spectacle de variétés Parallèle, en tournée au Québec pour amasser de fonds pour les Relais pour la vie. Le spectacle aura lieu le dimanche 22 janvier à 14h, au Cégep de l'Outaouais. Les billets sont disponibles, au coût de 25 $, auprès de ses parents Danièle et François au 819-775-5047.

Précision