Fermeture du canal Rideau au patinage

Les employés d'entretien feront les travaux nécessaires pour rouvrir la patinoire le plus rapidement possible, et dès que le temps le permettra.

Environnement Canada prévoit toutefois de la pluie, des risques d'averses de neige et des températures au-dessus du point de congélation au cours des prochains jours à Ottawa.

La CCN exhorte les gens à respecter les barrières et la signalisation installéee aux points d'accès, et de ne pas s'aventurer sur la patinoire pendant qu'elle est fermée puisque la neige, la pluie verglaçante et l'eau peuvent détériorer la glace et cacher des dangers.