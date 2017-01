La région en bref

M. Rioux a également été président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), de l'Association canadienne d'enseignement de langue française (ACELF) et du Congrès mondial acadien 2009. Il avait aussi été décoré de l'Ordre du Canada en 2011.

« La présidence de Jean-Guy Rioux a coïncidé avec le Sommet des communautés francophones et acadiennes, en 2007, et aussi avec des enjeux très difficiles comme l'élimination du financement du Programme de contestation judiciaire », a déclaré la présidente de la FCFA, Sylviane Lanthier.

La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) pleure la mort de l'un de ses anciens présidents, Jean-Guy Rioux, qui a rendu l'âme à Bathurst à l'âge de 76 ans.

L'organisateur de l'événement et président de la Grande Table du Rapprochement des associations, Martin J.L. Caron

Quelques centaines de gens d'affaires de l'Outaouais avaient rendez-vous au Musée canadien de l'histoire mercredi soir à l'occasion du 19e Rapprochement des Associations, un 5 à 7 annuel qui s'avère une occasion en or pour faire du réseautage et se faire connaître auprès des professionnels, entrepreneurs et travailleurs autonomes.

Les nouveaux venus dans le monde des affaires pouvaient également bénéficier des conseils de maîtres réseauteurs, soigneusement sélectionnés pour jouer les entremetteurs.