La région en bref

Consultation publique exigée pour un règlement d'emprunt à La Pêche

Le conseiller Michel Gervais de la municipalité de La Pêche s'oppose à un règlement d'emprunt de 400 000 $ sur 25 ans devant servir à la construction de trottoirs flottants sur la rivière Gatineau, dans le village de Wakefield. L'échevin se dit en accord avec le projet de quais, qui est parrainé par la Chambre de commerce de Wakefield, mais il croit qu'il doit être financé par une taxe d'amélioration locale de secteur et non par le budget général de la municipalité. Selon M. Gervais, le protocole d'entente entre la municipalité et la Chambre de commerce est incomplet, et ne fait pas mention des coûts d'entretien des infrastructures. M. Gervais invite donc la population à se rendre aux bureaux de la municipalité, le mercredi 25 janvier, pour signer un registre demandant au conseil municipal de La Pêche de consulter les citoyens avant de procéder au règlement d'emprunt adopté par le conseil le 9 janvier. Cinq cents signatures sont requises. Le conseiller municipal croit que plusieurs autres projets, comme l'entretien des routes et autres infrastructures existantes, sont de plus grande importance, et devraient être traités en priorité et financés par le budget municipal.