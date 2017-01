La région en bref

Les aliments et les vins canadiens seront à l'honneur lors de la Tablée du Canada, dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération.

Mille personnes pourront s'asseoir autour d'une table de 1000 pieds de long, érigée sur la rue Wellington, afin d'y déguster un repas préparé par 10 chefs locaux et 10 chefs de partout au pays, le 27 août prochain.

L'expérience culinaire proposera un repas quatre services avec accords mets et vin. Le restaurateur Stephen Beckta et le chef Mike Moffatt, des restaurants Beckta, Play et Gezelling, se sont associés à Sheila Whyte, de Thyme & Again Catering, et au Bureau d'Ottawa 2017 pour créer la soirée culinaire.

Les billets seront en vente au cours des prochaines semaines et la liste des chefs invités ainsi que le prix des billets seront dévoilés à ce moment.

La Tablée du Canada s'inscrit dans une série de quatre jours d'événements culinaires au cours desquels des chefs célèbres du Canada s'illustreront dans des restaurants locaux.