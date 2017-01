Les arts en bref

L'organisme Impératif Français invite le grand public à participer à sa traditionnelle Fête des rois, samedi 7 janvier 2017 à 20 h, au Centre Aydelu (94, rue du Patrimoine, Gatineau, secteur d'Aylmer).

Visant à renouer avec le folklore et les traditions d'antan, Impératif Français invite « les fidèles vassaux et sujets du royaume » à célébrer la nouvelle année en venant « rendre hommage à Leurs Majestés ».

Tout en dégustant la galette des Rois ou en levant un verre de caribou à la santé des Roi, Reine et têtes non couronnées, les convives pourront danser quadrilles et rigodons en compagnie de l'ensemble folklorique Le Grand Portage.

On suggère de se présenter en costume d'antan, et d'arriver tôt.

Les billets sont en prévente jusqu'au mercredi 4 janvier en ligne et aux commerces suivants : IGA Aylmer et des Grives, SOL Épicerie Santé, Bistro L'Autre OEil, les Librairies du Soleil, À l'Échelle du Monde, la Librairie Rose-Marie.

Renseignements : imperatif-francais.org, 819-684-8460.