La glace s'installe sur les routes de la région

Les précipitations de grésil ont commencé vers 10h et n'ont pas tardé à se faire sentir sur le réseau routier. Le tout s'est changé en pluie verglaçante peu avant l'heure du dîner.

Transports Québec rapporte que plusieurs routes de l'Outaouais sont glacées ou partiellement glacées, mais la visibilité demeurait bonne, vers 14h.

Sur la rive ontarienne, le ministère des Transports rapportait une chaussée partiellement couverte sur l'autoroute 417 et sur une partie de l'autoroute 416.

L'Aéroport d'Ottawa a indiqué sur son compte Twitter que «le verglas affecte certains vols», et recommande aux voyageurs de vérifier l'horaire des départs et arrivées auprès de leur compagnie aérienne ou sur son site Internet.

Un avertissement de pluie verglaçante est toujours en vigueur dans la région. Selon Environnement Canada, une «importante accumulation de verglas» est possible lundi.

«Dans les régions situées plus près du lac Ontario, la pluie verglaçante se changera en pluie en début d'après-midi, précise l'avertissement. Les régions près de la vallée de l'Outaouais pourraient ne pas voir de transition avant la soirée et peuvent s'attendre à recevoir de 5 à 10 millimètres de verglas. Il y a des signalements d'accidents et même quelques fermetures de routes dans les secteurs touchés par la pluie verglaçante.»

Environnement Canada suggère d'éviter, dans la mesure du possible, les déplacements sur le réseau routier. «Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, deviendront glacées, glissantes et extrêmement dangereuses», indique-t-on.

La pluie verglaçante devrait se changer en pluie intermittente au courant de la soirée et prendre fin au cours de la nuit.