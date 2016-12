La région en bref

Plus de 5000 personnes ont participé au sondage mené par Santé publique Ottawa pour déterminer les images qui orneront les emballages des condoms qui seront distribués dans la capitale l'an prochain, en marge des festivités du 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Un coq et un chien saucisse en sortent vainqueurs. La version française la plus populaire a été celle d'un chien saucisse bougeant sa queue, accompagné du message « Protège ta... ». En anglais, c'est l'image d'un coq accompagné du message « Protect your... » qui a obtenu le plus grand nombre de votes. « Mais pourquoi bouder son plaisir et s'en tenir qu'à deux concepts ? », demande Santé publique Ottawa sur sa page Facebook, en annonçant que d'autres modèles qui avaient été élaborés seront finalement offerts eux aussi en 2017. Santé publique Ottawa distribue gratuitement chaque année près de 650 000 préservatifs, dans le but de réduire le nombre d'infections transmissibles sexuellement et par le sang.