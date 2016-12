La région en bref

Deux nouveaux passages destinés aux piétons ont été inaugurés, jeudi matin, le long de la promenade Reine-Elizabeth. Il s'agit du premier projet ayant été réalisé dans la capitale grâce au Fonds pour les infrastructures du transport en commun du gouvernement du Canada. Le maire d'Ottawa, Jim Watson, la députée fédérale d'Ottawa-Centre et ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, le député provincial d'Ottawa-Centre, Yasir Naqvi, ainsi que le président du conseil d'administration de la Commission de la capitale nationale, Russell Mills, étaient sur place pour l'occasion.

Pour l'année 2017, la Municipalité de Val-des-Monts a adopté le 13 décembre un budget équilibré de 22 131 070 $ qui permettra un gel de la taxe générale. De ce total, 13 M $ seront attribués à ses infrastructures, principalement à l'amélioration du réseau routier et au projet de construction et d'agrandissement d'édifices municipaux. Val-des-Monts estime que cette mesure est nécessaire pour répondre aux besoins de la Municipalité, dont les immeubles ne sont plus suffisants et adéquats. Une taxe spéciale sera imposée afin de récolter 375 000 $ pour bonifier le projet de la construction d'une nouvelle école en intégrant une vocation communautaire au projet. Le gel de la taxe générale et l'ajout d'une taxe spéciale se traduira par une augmentation 2,1 % sur la facture de taxes annuelle, soit 49,06 $ pour une maison dont la valeur médiane est de 247 400 $. Le budget peut être consulté sur le site www.val-des-monts.net.