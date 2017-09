 Un engagement commun, élément essentiel à l'émergence de solutions créatives 

Forts de cette relation, nous sommes heureux d'annoncer que le renouvellement de nos conventions collectives, négocié avec nos 12 syndicats affiliés à la Fédération nationale des communications (CSN) ainsi que les trois syndicats affiliés chez Unifor, Section locale 145, est complété depuis le 12 septembre dernier, et cela, avant échéance du présent contrat de travail. La nouvelle entente aura cours jusqu'au 31 décembre 2019.

Nous voyons dans cet engagement un message d'appui très clair de la part de nos 442 employés et partenaires, et nous en sommes particulièrement fiers. Avec les représentants syndicaux, nous avons poursuivi sur la lancée de la négociation de 2015 en matière de concertation. Cela nous a permis de nous entendre rapidement sur les moyens à mettre en place pour adapter notre structure à notre vision d'offrir nos contenus sur de multiples plateformes pour ainsi rejoindre nos lecteurs où qu'ils soient et sur la plateforme de leur choix. Nous croyons que ce nouveau type de relations de travail empreint d'un climat de confiance est porteur pour l'avenir.

L'entente prévoit la mise en place d'un programme de départs volontaires, l'étalement sur deux années de l'indexation de 2 % (soit 1 % en 2018 et 1 % en 2019), certains aménagements aux bénéfices du régime complémentaire de retraite - volet prestation déterminée et un partage différent des cotisations sur le service courant. Finalement, nous avons convenu avec nos syndicats de nouveaux mécanismes de concertation qui faciliteront le suivi des projets ayant un impact sur l'organisation du travail.

Nous remercions tous les employés, syndiqués et non syndiqués, de leur confiance. Nous remercions tout particulièrement tous ceux et celles qui contribuent à l'édification d'une nouvelle synergie de groupe et à l'élaboration d'un climat de travail propice à la mise en place des nombreux projets en cours de réalisation.

Groupe Capitales Médias entend déployer toute l'énergie nécessaire pour offrir à ses lecteurs et à ses partenaires d'affaires une information de grande qualité. Nous déployons déjà sur le territoire québécois et dans l'est ontarien la plus importante force de frappe journalistique francophone en régions, ce qui fait de GCM un réseau d'information incontournable.

Groupe Capitales Médias est propriétaire des quotidiens Le Soleil, Le Droit, Le Quotidien/Le Progrès, Le Nouvelliste, La Tribune et La Voix de l'Est, des imprimeries La Tribune et Le Progrès du Saguenay ainsi que d'Omerlo technologies, qui offre des solutions technologiques et interactives aux médias et aux entreprises en matière de diffusion et de traitement de l'information.

L'esprit créatif de nos équipes nous permet de vous affirmer sans réserve que nous n'avons assurément pas fini de vous surprendre. Surveillez-nous au cours des prochains mois.