Quand Dale Jr se lève et défend les immigrants

BLOGUE / Dale Earnhardt Jr est clairement mal à l'aise avec les plans de Donald Trump, qui veut interdire l'entrée aux États-Unis des ressortissants et réfugiés de sept pays musulmans. Et il l'a exprimé sur Twitter en réponse à un musulman fan de NASCAR, qui semblait découragé par les propos du président.

« Ma famille est débarquée aux États-Unis dans les années 1700 en provenance d'Allemagne afin d'échapper aux persécutions liées à la religion. L'Amérique est créée par les immigrants », a écrit Dale Jr sur un ton presque solennel.

Junior est rien de moins que le pilote de NASCAR le plus populaire. Aux États-Unis, c'est un modèle, une idole, un demi-dieu. Ses propos, toujours, ont du poids.

La saison de NASCAR approche et à la suite d'essais tenus à Arizona, mardi, Earnhardt a précisé qu'il n'a pas voulu faire de politique, mais qu'il a simplement voulu démontrer de la compassion envers quelqu'un qui semblait en avoir besoin.

Mais à sa façon, et qu'il le veuille ou non, Dale Jr a fait de la politique. Et c'est bien ainsi. Il faut encourager ceux qui ont des choses pertinentes à dire, les athlètes inclus. Et quand une touche de sensibilité et d'humanisme est ajoutée au propos, c'est encore mieux.

* * *

