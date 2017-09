La page du Kid

La Voix de l'Est

Nos partenaires de jeu Denis Lachapelle, Benoît Martin et Christian Malo ont réussi un aigle au trou no 9 pour filer avec la victoire...

Une belle journée organisée entre autres par Claude Surprenant (DG de la CCHYR) et Daniel Bernard (DG du golf Miner).

La Chambre de commerce de Granby et de la Haute-Yamaska tenait sa classique de golf annuelle la semaine dernière sur les allées du Club de golf Miner.

Des rencontres des plus agréables entre lesquelles les participants s'élançaient sur un parcours en excellente condition, le tout dans une ambiance festive, voilà ce qui a caractérisé cette journée. Même le comité de température s'était organisé pour que les golfeurs et golfeuses puissent profiter d'un après-midi ensoleillé accompagné d'une légère brise...

Bref, une journée parfaite organisée entre autres par les deux directions générales, soit celle de la Chambre de commerce (Claude Surprenant) et du golf Miner (Daniel Bernard. En voici d'ailleurs quelques échos :

Tout d'abord, étant donné que les élections municipales arrivent à grands pas, les candidats à la mairie de Granby, soit l'ex-conseiller Yves Bélanger ainsi que le maire sortant Pascal Bonin, en ont profité pour prendre un bain de foule.

Si le premier a discuté de ses priorités (environnement et entrepreneuriat) en lever de rideau, le second lui, en plus de distribuer de chaleureuses poignées de main une fois les golfeurs rendus au chalet, s'est montré bon joueur en se prêtant au « jeu de la piscine » (popularisé notamment il y a une trentaine d'années par Roger Giguère de la défunte émission Les Tannants).

Inutile de vous mentionner qu'il en est ressorti quelque peu détrempé...

Après avoir salué les bénévoles qui oeuvraient à la table d'inscription, j'ai croisé mon bon ami Eric Archambault (Voyage à tout prix) qui me faisait part qu'il ne lui restait que quelques places pour les golfeurs intéressés à faire partie du traditionnel voyage de golf organisé à chaque hiver par son agence.

Soulignons que la destination choisie cette année fut l'île de Cozumel au Mexique et que le départ de ce voyage prévu pour deux semaines s'effectuera le 5 février prochain. Le prix ayant été fixé à 2499 $ par personne, cela constitue une véritable aubaine quand on sait que vous pourrez y jouer un nombre illimité de rondes.... (pour avoir joué assez souvent au Mexique, je peux vous certifier que le prix d'une seule ronde varie entre 150 et 375 dollars, dépendant du temps de l'année !)

En passant, avis aux dames à la recherche d'un bon compagnon, celui qui agit également comme intervenant social à l'École secondaire J.-H.-Leclerc est de retour sur le « marché des joueurs autonomes ». Avec ses nombreuses qualités, nul doute qu'il n'y sera que de passage...

Un peu plus loin, quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre que la ravissante Chantal Cloutier faisait nouvellement partie de l'équipe de représentants publicitaires de La Voix de l'Est, elle qui est dirigée de main de maître par Sylvain Denault et Christian Malo.

Chantal que je connais depuis plus de 25 ans, soit du temps où je commençais mon premier baccalauréat à l'Université Laval, m'annonçait que ses deux jumelles, Marie-Charlotte et Florence McGuire (nées de sa première union alors que Chantal était la conjointe du descripteur des matchs du Canadien, Martin McGuire) besognent maintenant respectivement comme avocate et comme courtier immobilier. On ne peut donc que souhaiter la meilleure des chances à ces trois gentilles dames dans leurs nouveaux défis...

Pour ma part, étant l'invité de Christian, je fus son adversaire tout comme Réal Beauregard et Marc-André Maheu (deux des propriétaires de la Fabrique du matelas) pendant que Christian, lui était jumelé dans ce « vegas » à trois, à Denis Lachapelle et Benoît Martin de la papeterie Ecologic.

Notre match était serré jusqu'au dernier trou alors que le redoutable Lachapelle y frappa un solide coup de départ de plus de 260 verges pour atteindre non seulement le vert du 9e en un seul coup, mais sa balle a atterri à environ 6 pieds de la coupe. Pendant que l'aigle n'était pour eux qu'une formalité, nous avons dû nous contenter de l'oiselet, mon coup de départ ne s'étant immobilisé qu'en bordure du vert...

Malgré notre défaite, nous avons passé une très agréable journée, et ce, en excellente compagnie. Nous n'aurions pu demander mieux comme partenaires de jeu !

D'autres potins au sujet de ce tournoi se retrouveront dans la rubrique On en jase autour d'un bon cigare de ma chronique de la semaine prochaine.