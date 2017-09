La page du Kid

Ayant travaillé sur le chantier sur lequel sont érigées les deux premières « tours des Canadiens », adjacentes au Centre Bell, Chris me mentionnait qu'il aimerait bien participer à l'élaboration des cinq prochaines (le projet dans sa finalité devrait compter un total de sept tours). On peut que lui souhaiter la meilleure des chances...

Des épreuves d'équipe (au sein desquelles se mêlaient tant nos plus jeunes porte-couleurs que nos plus vieux) à la présentation des joueurs dans la nouvelle cour extérieure (d'une beauté exceptionnelle : merci à la Fondation de l'école !), en passant par un succulent souper suivi d'une soirée dansante : bref, tout le monde s'est bien amusé !

Parlant de notre ami Striganuk, il semble bien que le sympathique et dévoué DG du Verbe Divin ait repris l'entraînement dans le but « de faire le vide » étant donné l'abondance de ses responsabilités. Toutefois, mes espions m'apprennent qu'il aurait peut-être un peu trop pris l'expression « faire le vide » au pied de la lettre, son système digestif ayant refusé de payer le prix de sa première séance... Ah, quand on veut retrouver notre taille de jeune premier !

Avant toute chose, une douzaine de personnes méritent toute mon admiration, soit les membres du comité organisateur de la journée, dirigés de main de maître par Daniel Leblanc et Jean-Marc Parenteau. Outre ces derniers, on y retrouvait Jonathan Bertrand, Dominic Fontaine, Yannick Bourdouxhe, Marie-Claude Méthot, Patrick Lachapelle, Lyne Dubé, Éric Bouchard, Martin Chagnon, Sonia Maurice ainsi que Jean Striganuk. Toutes nos félicitations pour cette journée remarquable !

Un groupe d' Old timers de la région a récemment remporté les honneurs du tournoi d'Old Orchard. On retrouve donc sur la photo : debout , de gauche à droite; Philippe Lacasse, J-P Bienvenue, Éric Nadeau, Mathieu Fontaine, Daniel Corriveau, Jonathan Bertrand, Jonathan Bouchard, Dario Laurence et à l'avant; Francis Nault, Dominic Fontaine, Daniel Leblanc, Patrick Grandmaître et Patrick Lachapelle.

On le savait depuis quelques années que nous étions pour ressentir les effets d'un tel phénomène, mais là, il semble bien réel puisqu'un petit baby-boom semble frapper de plein fouet plusieurs familles de sportifs de notre région.

Premièrement, Maxime Girard (Constructions Écho) et sa douce, la ravissante Sabrina Rodrigue-Lacasse, vont accueillir dans leur famille la petite Charlotte au mois d'octobre. Même scénario en ce qui concerne le couple constitué de mes bons amis Michaël Bélanger et Jenny Turcotte qui eux, attendent la cigogne pour décembre prochain.

Finalement, Jessica Smith, conjointe de l'as-quilleur Olivier Bernier, devrait donner naissance à la petite Raphaëlle en janvier. Il s'agira d'un deuxième rejeton pour la fille cadette de Richard Smith et du fils aîné de Sylvain Bernier, trois familles que je me suis toujours plu à côtoyer...

Un groupe d'anciens joueurs de hockey de notre région, accompagnés de quelques compagnons de route ont profité d'un des beaux week-ends de la fin de l'été afin de participer à un tournoi d'old timers qui lui se déroulait à Old Orchard, dans le Maine.

Possédant un talent certain, il va sans dire que la formation inscrite dans la catégorie « 35 ans et plus » y a remporté les grands honneurs. Saluons donc la victoire des Philippe Lacasse, Jean-Philippe Bienvenue, Éric Nadeau, Mathieu Fontaine, Daniel Corriveau, Jonathan Bertrand, Jonathan Bouchard, Dario Laurence, Francis Nault, Dominic Fontaine, Daniel Leblanc, Patrick Grand Maître et Patrick Lachapelle.

À tous ceux et celles qui rêvent depuis longtemps de jouer une ronde de golf dans un club « privé » sans pour autant n'y avoir jamais mis les pieds, je vous propose de fouler les allées du prestigieux club Pinegrove de Saint-Jean-sur-le-Richelieu le lundi 2 octobre prochain et ce faisant, vous aiderez la jeune sensation Mathilde Denicourt, une golfeuse junior - qui nous représente dignement lors des compétitions provinciales, nationales et même internationales - dans la poursuite de sa carrière.

Elle vous invite donc lors de cette journée à venir jouer en sa compagnie ainsi que des autres juniors à participer au « Tournoi des membres-boursiers » dont le départ sera donné sous le coup de midi, suivi d'un cocktail à 17 h 30 et d'un souper à 19 h 30.

À noter qu'il n'en coûte que 125 dollars (incluant golf, voiturette, cocktail et souper au filet mignon) pour y participer.

Pour vous y inscrire ou pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le père de Mathilde, le notaire Jean-François Denicourt (450-469-2801), sa maman (Nathalie Doré, 450-522-4708) ou la famille par courriel au ndore@videotron.ca