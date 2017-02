La page du Kid

D'entrée de jeu, je dois vous avouer que c'est avec beaucoup de plaisir que je lis chacun des nombreux courriels qui me sont acheminés par vous, fidèles lecteurs, et que je tâche d'y répondre le plus souvent possible dans l'heure...

Voici donc le fruit de quelques-unes des petites perles que j'y ai retrouvées...

*****

Mes espions m'apprennent que le grand sportif et résident d'Eastman Martin Brouillette, professeur titulaire à la faculté de génie mécanique de l'Université de Sherbrooke, aura d'ici quelques jours la chance de participer pour une 3e année consécutive à la prestigieuse « Hot List » de cette « bible » pour les golfeurs que constitue le magazine Golf Digest en tant que « scientifique-invité ».

Partant de l'adage que « si tu ne possèdes pas l'équipement approprié, il te sera impossible de progresser », la publication qui a été fondée en 1922 et à laquelle je suis abonné depuis des lunes a tout d'abord fait appel à plusieurs experts en la matière - qu'ils soient scientifiques, détaillants, joueurs de tous handicaps - afin que ces mêmes personnes puissent ultimement dresser une liste des meilleurs bâtons sur le marché, et ce, selon quatre critères : l'innovation, la performance, la sensation et le look ainsi que la demande de la part de l'industrie.

Une fois les experts trouvés et les critères élaborés, on regroupe tout ce beau monde pour une série de tests pouvant durer une bonne dizaine de jours, généralement vers la fin-février. L'année dernière, cette « caravane » s'était réunie au Wig-Wam Resort de Litchfield Park en Arizona, mais il semble que cette année le lieu est tenu secret pour éviter la présence de certains manufacturiers qui auraient tenté par le passé d'influencer certains amateurs lors de l'essai de leurs bâtons.

Inutile de vous mentionner que nous souhaitons au « prof » Brouillette d'y passer le plus agréable des séjours...

*****

Une nouvelle qui est passée quelque peu inaperçue au sein de notre « planète » sportive est celle de la retraite du quart-arrière « toute étoile » Henry Burris, lui qui était le véritable leader du Rouge et Noir d'Ottawa depuis leur arrivée dans la LCF (Ligue canadienne de football) en 2015.

Possédant une énergie peu commune malgré la quarantaine dépassée, il aura permis à cette formation d'expansion non seulement d'atteindre la finale de la Coupe Grey à sa première saison, mais aussi de remporter le précieux trophée en novembre dernier.

J'ose espérer que tout comme leurs confrères au hockey - les Sénateurs l'ont fait avec Daniel Alfredsson -, le Rouge et Noir saura faire une place au sein de son organisation à celui qui, même blessé, s'est toujours démené pour elle tout en étant un « modèle à suivre » pour la jeune génération.

*****

Parlant de football et de passation de flambeau, l'ami Roger Lévesque (Girel Construction de Saint-Césaire) m'en a raconté une bien bonne... Saviez-vous qu'au début des années 80, soit durant son adolescence alors qu'il portait les couleurs des Incroyables de J-H-Leclerc, il passait littéralement les 60 minutes consécutives de jeu sur le terrain puisqu'il occupait le poste de centre défensif en plus d'agir comme quart-arrière à l'attaque ? Inutile de mentionner que de nos jours, une telle situation ne serait aucunement possible. Autres temps autres moeurs, disent-ils...

*****

Toutes mes félicitations à l'ami Stéphane Rochon qui a été récemment nommé président et chef de la direction de la compagnie Humania Assurance.

Ayant été impliqué dans bon nombre d'associations de la région ainsi qu'au sein de plusieurs oeuvres à caractère caritatives au fil des ans, rappelons que ce grand sportif a agi pendant une bonne douzaine d'années en tant que vice-président ventes et marketing de cette entreprise en plus d'avoir également occupé la chaise de vice-président Innovation de produites pour le compte de la firme Munich Re.