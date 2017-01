La page du Kid

Si la ville de Montréal avait son « Butch Bouchard » en la personne d'Émile Bouchard, l'ex-défenseur et capitaine des Canadiens, à Granby, nous avons aussi le nôtre avec notre Éric Bouchard, cet homme sympathique connu de tous en raison de son implication dans bon nombre d'organisations.

D'ailleurs, je me souviens de notre première rencontre comme si c'était hier. Avant de me le présenter, mon bon ami Yannick Savoie y était allé de la remarque suivante : « Butch, c'est un gars dans ton genre. C'est un tripeux de hockey comme nous autres et c'est une bonne tête. Tu vas l'aimer, c'est certain ! »

Et fidèle à son habitude, Yannick avait vu juste, car à chaque fois que nous avons l'occasion de nous parler Éric et moi, non seulement avons-nous beaucoup d'agrément à le faire, mais nous nous faisons aussi le plaisir mutuel de nous remémorer un grand nombre d'anecdotes concernant des personnes que nous connaissons tous les deux.

Ainsi, lorsqu'à mon retour de vacances il m'apprenait qu'il venait de participer au dernier Championnat mondial de hockey junior en tant que membre du comité organisateur, l'occasion était trop belle : je me devais de vous en faire part.

« D'autant que je me souvienne, j'ai toujours aimé être impliqué dans toutes sortes d'événements. Comme bien des jeunes, j'ai commencé en tant que "parrain" au Tournoi pee-wee-bantam de Granby et je n'ai jamais arrêté mon implication depuis. Lorsque Normand Côté est devenu le président du Tournoi bantam et qu'il m'a demandé mon aide, je lui ai mentionné que si nous voulions assurer la pérennité de l'événement, nous nous devions d'y présenter la classe AAA tout en amenant des équipes de l'extérieur du pays. Pour ce faire, nous nous sommes déplacés afin d'aller rencontrer les dirigeants du Tournoi pee-wee de Québec, qui eux nous ont donné un précieux coup de main. J'en étais donc à mes premiers contacts avec le hockey international et j'y ai attrapé la piqûre », de mentionner d'entrée de jeu l'homme dans la mi-quarantaine.

« Alors, aussitôt que je fus mis au courant que le Championnat mondial allait s'arrêter une fois de plus à Montréal, je n'ai fait ni une ni deux : j'ai immédiatement sauté sur l'occasion et je ne l'ai jamais regretté puisque l'expérience fut réellement fantastique ! »

« Étant donné que mon rôle était de superviser tout ce qui concernait l'affichage dans le Centre Bell en plus de m'occuper de la salle de presse - la salle Jacques-Beauchamp -, on m'a donné un laissez-passer qui me donnait accès à pas mal de choses telles que les vestiaires, la galerie de presse, etc. J'en ai donc profité pour me faire une multitude de contacts tout en étant très près de l'action. »

« Mais ce que je retiens avant tout, c'est que j'ai pu y voir et côtoyer les vedettes de demain. Et juste pour ça, le jeu en valait la chandelle... », de conclure celui qui rêve un jour de voir la ville de Québec accueillir les Jeux olympiques...

Gentil comme il est, c'est le moins que l'on puisse souhaiter à celui qui n'a jamais compté les heures en vue de s'impliquer pour nos jeunes...