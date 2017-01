La page du Kid

Fidèle à mon habitude, j'ai passé les vacances des Fêtes en Floride, où non seulement j'ai fait le plein d'énergie, mais j'en ai aussi profité pour visiter de beaux endroits au sein desquels j'ai recueilli bon nombre de potins.

En voici donc un bref compte-rendu :

Premièrement, quand on arrive dans le « Sunshine State », on constate jusqu'à quel point on peut être taxé au Québec. Des exemples : de Jacksonville à Tampa Bay, l'essence se vend entre 50 et 55 cents le litre et le vin français à 50 % du prix de celui de la SAQ. C'est vous dire...

De plus, on sent vraiment que les ouragans de l'automne dernier ont fait des ravages, car tout au long de la 95, de Savannah (Géorgie) à Ponte Vedra Beach, on observe un nombre incalculable d'arbres déracinés en bordure de la route.

.................

C'est d'ailleurs en arrivant à Jacksonville que j'ai appris avec grande tristesse le décès du vénérable homme de hockey Bill Dineen à l'âge de 84 ans.

Les jeunes loups qu'étaient dans le temps Martin Madden Jr., Pierre Dorion Jr. ainsi que votre humble serviteur avaient notamment beaucoup de plaisir à côtoyer celui que tous considéraient comme étant un véritable gentleman.

Les initiés se rappelleront sans doute que cet ancien coéquipier de Gordie Howe avec les Red Wings de Detroit avait été celui qui, quelques années plus tard, l'avait amené avec les Aeros de Houston de la défunte Association Mondiale de Hockey (AMH) afin que « Mr. Hockey » puisse enfin réaliser son rêve de jouer en compagnie de ses deux fils, Mark et Marty.

Pour ma part, j'ai connu celui que l'on surnommait « Foxy » au milieu des années 90, alors qu'après qu'il eut été l'entraîneur-chef des Flyers de Philadelphie, ses deux « dauphins » Bobby Clarke et Paul Holmgren lui trouvèrent du travail au sein de leur service de recrutement en tant que consultant, poste qu'il occupa jusqu'en 2013.

Alors que je le croisais régulièrement un peu partout dans les arénas, M. Dineen, qui était un résident de Lake George dans l'État de New York, se plaisait à nous raconter mille et une anecdotes issues du temps où, selon ses dires, « un match de hockey se gagnait dans le respect de l'adversaire et non pas à coups de cheap shots ».

Inutile de vous mentionner que j'offre mes plus sincères condoléances à ses fils Kevin, Peter, Shawn, Gord et Jerry, eux qui tout comme leur père besognent dans le milieu du hockey.

.................

Couple bien en vue dans la région depuis plusieurs années grâce à leur implication au sein d'une multitude d'activités, Diane Simard et Mario Ferland semblent filer le parfait bonheur depuis qu'ils ont fait l'acquisition d'une demeure à Ormond Beach, en banlieue de Daytona.

Connaissant leur passion pour le golf, je les soupçonne d'avoir choisi cette destination en raison de la beauté de la soixantaine de parcours que l'on retrouve dans cette région.

.................

J'ai également profité de mon séjour pour me payer une petite visite au Amalie Arena de Tampa Bay afin de voir évoluer nos Canadiens contre le Lightning. Et alors qu'il y a deux semaines dans cette chronique je louangeais le travail de mon ami et mentor Michel Boucher comme recruteur avec le Lightning, j'ai en effet pu le vérifier de plus près.

Car si dans la LNH on reconnaît le fruit du travail d'une organisation cinq années environ après sa séance de sélection, je pouvais observer sur la glace pour Tampa Bay : Vladislav Namestnikov, Nikita Kucherov, Nikita Nesterov, Matthew Peca et Ondej Palat, qui sont tous issus du repêchage 2011 et ont été choisis par Boucher et sa bande... De plus, toujours en 2011, ils ont aussi sélectionné le gardien Adam Wilcox, qui au moment d'écrire ces lignes dominait les gardiens de la Ligue américaine avec une fiche de 13 victoires et 5 défaites en 20 départs...

Pendant ce temps, provenant du repêchage de 2011, seul Nathan Beaulieu évolue de façon régulière pour nos Glorieux, laissant dans l'oubli les autres mauvaises sélections de Trevor Timmins et son groupe que furent les Josiah Didier, Olivier Archambault, Magnus Nygren, Darren Dietz, Daniel Pribyl et Colin Sullivan lors de ce même week-end.