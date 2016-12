La page du Kid

Non seulement m'avait-on jumelé à l'intérieur d'un quatuor où il s'y trouvait des gens fantastiques en Mario Rodrigue, Andrée Mathieu et Louis Chauvin, mais tout et absolument tout avait été réglé au quart de tour par les membres du comité organisateur mis sur pied notamment par le vétéran Dufresne et son acolyte Richard Morasse, deux personnages que j'ai également adoré côtoyer.

Si la semaine dernière, je vous ai présenté une première liste des « coups de coeur » qui m'ont assurément conquis en 2016, je récidive cette semaine avec sa deuxième et dernière partie. Allons-y donc sans plus attendre...

Pouvant être perçus comme un duo quelque peu disparate en raison de la diversité de leurs origines, les animateurs André Roy et Yannick Lévesque me font rire depuis qu'ils sont à la barre de l'émission Hors-Jeu 2.0 , présentée au Réseau des Sports.

Lorsque je sais que le reste de la maisonnée dort à poings fermés et que je veux prendre un peu de temps pour moi en fin de soirée, j'adore m'installer dans mon fauteuil préféré afin de regarder les émissions sportives que j'ai préalablement enregistrées durant la journée.

Si j'ai longtemps considéré le duo formé par Jim Nantz et de Nick Faldo de CBS Sports comme étant le meilleur pour vulgariser la retransmission d'un événement sportif, eux qui sont associés depuis toujours au circuit de la PGA, je n'ai d'autres choix cette année que de constater que le groupe d'anciens professionnels que l'on surnomme « The Panel » au réseau TSN lui a ravi ce titre.

Formée notamment de l'animateur Rod Smith et des ex-porte-couleurs de la CFL Milt Stegall, Matt Dunigan et Chris Schultz (avec Jock Climie qui assure au pied levé le rôle de remplaçant lorsque l'un des trois derniers est absent), cette équipe toute étoile a véritablement su tout au long de la saison allier humour et connaissances quand venait le temps de présenter un match, et ce, peu importe son importance.

Mais à mon avis, le plus beau moment en ce qui les concerne est survenu lors de la mi-temps de la dernière Coupe Grey alors que la formation One Republic a livré toute une performance (d'ailleurs, comme bien d'autres téléspectateurs sans doute, je me suis surpris à entonner notamment à pleins poumons la chanson Love Runs Out ), elle qui fut suivie d'une envolée oratoire d'environ cinq minutes opposant Dunigan et Stegall sur le match en cours... Du bonbon !