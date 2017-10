Les Castors sont champions!

Jonathan Gagnon

(Acton Vale) Les Castors ont offert le plus beau des cadeaux à leurs fidèles partisans dimanche après-midi, alors qu'ils ont remporté le championnat de la Ligue de baseball majeur du Québec pour une première fois en six ans. Les Valois ont malmené le Big Bill de Coaticook 9-2 lors du septième et ultime match de la finale.