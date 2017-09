Les Maroons l'emportent à Windsor

La Voix de l'Est

À son premier match avec les Maroons, Philippe Bolduc a impressionné, lui qui a amassé quatre points, dont deux buts. Le capitaine Alex Côté n'a pas été en reste avec un but et trois passes.

Jonathan Bouchard (il a ajouté une mention d'aide), Mickael Filion et Tristan Perreault-Gagnon ont complété le pointage des Maroons, qui ont obtenu une excellente production de la part de leurs nouveaux joueurs. Jason Larochelle et Samuel Deslandes ont quant à eux préparé deux buts chacun.

Alexandre Durette et Patrick Groleau ont été les meilleurs du Wild avec un but et une passe chacun.

Devant le filet des Maroons, Paul Jr Bourbeau a bloqué 30 rondelles. Les vainqueurs ont lancé pas moins de 52 fois sur Kevin Ladouceur.

Ça a brassé, bien sûr. Ainsi, Sébastien Roy, deux fois, David Godbout et Maxim Roy ont tous jeté les gants.

Les Maroons disputeront leur premier match local samedi soir alors qu'ils recevront les Loups de La Tuque à l'aréna Jacques-Chagnon.