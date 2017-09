L'absence de Schlemko complique les évaluations

Dès la deuxième journée du camp, le défenseur David Schlemko s'est retrouvé au rancart pour une meurtrissure à une main, une blessure dont la gravité allait être évaluée sur une base quotidienne. Quelque deux semaines plus tard, Schlemko n'a rien fait de plus que de patiner en solitaire et rien n'indique qu'il pourra montrer son savoir-faire lors de l'un des deux derniers matchs du calendrier préparatoire du Canadien, vendredi et samedi contre les Panthers de la Floride et les Sénateurs d'Ottawa au Centre Bell.

« On a encore des postes ouverts à la défense. Ce qui nous rend peut-être la vie un peu plus difficile, c'est le fait que l'on n'a pas vu Schlemko », a expliqué Julien.

« C'est un joueur qui devrait être dans notre alignement, mais on aurait voulu avoir une meilleure idée de l'endroit où le faire jouer, et avec qui. Ce sont des choses que nous allons devoir déterminer en temps et lieu, mais ça fait partie des problèmes, au moment où l'on se parle. Ce qui est dommage, c'est que son cas est encore considéré au jour le jour. Mais ça n'a peut-être pas progressé aussi rapidement que nous l'aurions espéré. »

Comme le Canadien se trouve au coeur d'une deuxième séquence de trois matchs en quatre soirs en autant de semaines, Julien ne veut pas surtaxer ses vétérans, un point sur lequel il insiste depuis le début du camp.

Scherbak est rappelé

Ainsi, le Canadien a procédé au rappel de l'attaquant Nikita Scherbak du Rocket de Laval, quatre jours après y avoir été cédé. Il devrait prendre part au duel contre la Floride vendredi, tout comme le défenseur Jakub Jerabek, qui s'est entraîné avec Shea Weber jeudi.

L'identité du gardien face aux Panthers représente un mystère, car Al Montoya et Charlie Lindgren sont tous deux à l'écart, bien qu'il s'agisse de blessures mineures qui pourraient guérir rapidement.

Dans un autre ordre d'idées, le Tricolore a soumis le nom de l'attaquant Chris Terry au ballottage et cédé le défenseur Matt Taormina au Rocket, après que celui-ci eut passé l'étape du ballottage sans être réclamé.