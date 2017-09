Les Castors ont le dos au mur

Le Big Bill a ainsi pris les devants 3-2 dans la série. Il pourrait être sacré champion vendredi soir chez lui, au stade Julien-Morin.

On pensait bien que les Castors allaient l'emporter en fin de sixième, après qu'ils aient pris les devants 4-2 à la suite d'un triple réussi par Jonathan Lussier et d'un ballon-sacrifice frappé par Rainaldo Ramirez. Mais les visiteurs ont fait 4-4 sur un circuit bon pour deux points de Maxime Lavoie, aux dépens de Steve Green, en début de septième.

C'était humide et la balle voyageait bien mercredi à Acton Vale. Ainsi, quatre longues balles ont été frappées, Leonardo Ochoa et Yohan Ochoa, des Castors, ayant cogné les deux autres, à chaque fois en solo.

Au monticule, Green a lancé sept manches, accordant quatre points, dont trois mérités. Venu en relève, Jordan Mackean (1-2) a accordé le circuit qui a fait la différence en faveur du Big Bill.

Green : «Pitoyable!»

Près de 500 spectateurs ont assisté au match. Et tous et chacun vous diront qu'avec quatre longues balles, quelques superbes jeux défensifs et des revirements dramatiques, on a eu droit à un grand spectacle. Mais pas le joueur-gérant Steve Green!

«On a joué du baseball pitoyable!, a-t-il lancé après avoir sermonné ses joueurs pendant un bon moment. On a quatre erreurs au tableau, mais honnêtement, on en méritait au moins six. Au bâton, on n'a pas frappé quand c'était le temps et on a raté des amortis. Au monticule, je n'ai pas fait mon travail. Ne me dites pas que c'était du grand baseball!»

Green a ajouté que ses hommes devront se ressaisir.

«Sinon, il n'y aura pas de septième match ici dimanche», a-t-il averti.

De l'autre côté, le Roxtonnais Cédric Vallières avait le sourire facile.

«C'est un des bons matchs dans lesquels j'ai été impliqués dans ma carrière, a dit celui qui a frappé un coup sûr en trois présences au bâton. On n'a jamais lâché, on y a toujours cru, même alors que nous étions en arrière 4-2 en septième face à Steve Green. Maintenant, il faut en finir à la maison vendredi.»

Étienne Saint-Amant (2-2) sera au monticule pour les Castors à Coaticook. Il devrait faire face à Jonathan Raftus (4-1).