Alex Lajoie triomphe en série sportsman DIRTcar

Lajoie, qui est natif d'Acton Vale et qui vit maintenant à Saint-Damase, a été couronné le week-end dernier à la piste Airborne de Plattsburgh, dans l'État de New York, après avoir remporté la finale de 50 tours.

« Le championnat comptait six courses et j'ai obtenu cinq top 5 et une victoire, explique-t-il. C'est l'fun d'avoir le dessus sur des Américains­ et des Ontariens, encore plus après avoir connu une saison plutôt ordinaire au Québec. Ça met un baume sur un été difficile. »

Après avoir terminé troisième au classement combiné Granby-Saint-Marcel en 2016, Lajoie a dû se contenter du cinquième rang à l'Autodrome cette saison.

« On a eu toutes sortes de problèmes avec la voiture. Y'a des années comme ça. C'est pour ça que ce championnat en série DIRTcar fait tant de bien. »

Lajoie, 28 ans, avouera qu'il aimerait graduer en modifié. Mais il ne se met pas de pression.

« C'est un objectif à long terme. L'an prochain, je vais probablement faire quelques courses, mais on est loin encore du grand saut. Qu'on le veuille ou non, ça coûte cher, courir en modifié. »