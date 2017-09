Andrew Ranger encore frustré

Le Granbyen a fini 10e à Hagersville, lui qui était parti septième. Il termine au septième rang du classement de la série canadienne de NASCAR.

« Je suis frustré, comme je l'ai été si souvent cette saison, a laissé tomber Ranger. Je n'ai rien de neuf à raconter, sinon que la voiture n'était pas dans le coup encore une fois. Je suis tanné de tenir ce discours. »

Ranger est convaincu que le problème de sa Dodge Challenger sur ovale se situe au niveau du châssis.

« J'en suis certain. On va rentrer à la maison, on va décanter un peu et on va jaser de tout ça avec mes patrons. Ce n'est pas vrai qu'on va reprendre la saison prochaine là où on l'a laissé. »

En sept tentatives sur ovale, il n'a réussi à percer le top 5 qu'une seule fois. À l'opposé, il a pris place sur le podium quatre fois sur cinq sur circuit routier.

« Ça ne fait pas de sens d'être aussi performant sur circuit routier et aussi ordinaire sur ovale. Ça ne fait juste pas de sens ! »

Ranger n'a pas remporté une seule victoire cette saison. Son dernier gain, en fait, remonte à juillet 2016, à Mirabel. On parle d'une disette d'une vingtaine de courses.

« La dernière fois que je n'ai pas gagné une seule épreuve au cours d'une saison, ça remonte au milieu des années 2000 en série ChampCar. Je ne suis pas habitué à ça. Moi, je suis un gagnant et je n'ai pas aimé comment les choses se sont déroulées cette année. »

Le message est clair. Il faudra maintenant qu'il soit entendu.