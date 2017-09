Alex Labbé champion!

(Granby) Pour la première fois de la saison, Alex Labbé n'a pas terminé sa course, samedi soir, sur l'ovale d'Hagersville, près d'Hamilton. Ce qui ne l'a pas empêché d'être déclaré officiellement champion de la série canadienne de NASCAR.

La Voix de l'Est

Labbé a été contraint à l'abandon au 62e tour d'une épreuve prévue pour 200 après avoir été victime d'une crevaison et avoir heurté le mur. L'Ontarien Cayden Lapcevich a remporté la course, sa troisième de la saison, devant Donald Theetge, de Québec, et Louis-Philippe Dumoulin, de Trois-Rivières. Andrew Ranger a fini 10e.

«Ce n'est pas de cette façon que je voulais conclure la saison, c'est clair, mais ça reste néanmoins toute une sensation d'être couronné champion!, a lancé le protégé de BRP. On a travaillé très fort depuis le mois de mai, il y avait beaucoup de pression, mais on a réussi à relever le défi. Je suis soulagé et très fier.»

Samedi, Labbé n'avait qu'à prendre le départ pour être couronné. Il complète la saison avec une avance de 16 points sur Kevin Lacroix, quatrième en fin de semaine.

Le Victoriavillois aura été un modèle de régularité cette saison. Il a fini 12 de ses 13 courses, a remporté cinq victoires (toutes sur ovale) et a terminé dans le top 5 pas moins de 11 fois.

«C'est dans les détails que la saison s'est jouée, a-t-il repris. C'est moi le pilote, mais c'est un gros travail d'équipe. Il y a tellement de gens à remercier.»

