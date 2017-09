Finale de la LBMQ: Green ramène le Big Bill sur terre

Steve Green (3-0) n'a accordé qu'un seul coup sûr en cinq manches de travail et il a mené son équipe à une victoire de 10-0 face au Big Bill de Coaticook lors du troisième match de la série finale quatre de sept de la Ligue de baseball­ majeur du Québec.

Le Big Bill mène la série par deux victoires à une.

« Il fallait casser le momentum du Big Bill, a expliqué Green, qui n'a accordé aucun but sur balles et qui a retiré quatre frappeurs sur des prises. Coaticook venait de battre Victoriaville et Thetford Mines, la confiance de leurs joueurs était à son maximum même contre nous et il fallait les ramener sur terre. Je pense qu'on l'a fait. »

Jordan Mackean est venu compléter le travail amorcé par Green au monticule. Il a accordé un coup sûr en deux manches. Emmanuel Forcier est celui qui a fait résonner son bâton le plus fort, lui qui a frappé trois coups sûrs, dont un circuit, et qui a produit quatre points.

Le lanceur perdant a été le Roxtonnais Cédrick Vallières, l'ancien des Capitales de Québec.

Le quatrième match de cette série sera présentée au stade Julien-Morin dimanche. Maxime Maher (2-1) sera au monticule pour les Castors.