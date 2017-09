Encore deux matchs pour évaluer les Maroons

(Granby) Les Maroons vont terminer leur calendrier de matchs préparatoires en fin de semaine en visitant le Condor de Saint-Cyrille vendredi et en recevant le Wild de Windsor samedi. Et l'entraîneur Miguel Fortin avoue qu'il a besoin de ces deux rencontres pour finir d'évaluer quelques joueurs.

« À chaque match, il y a des joueurs qui impressionnent et d'autres qui déçoivent un brin, explique Fortin. On a hâte que la saison commence pour vrai, mais on a besoin de tout le temps mis à notre disposition pour regarder notre monde. Et on va en regarder quelques-uns jusqu'à la fin. »

Fortin aura bientôt des décisions à prendre. C'est surtout au niveau des joueurs dits « statués » que les choses vont se corser. Les joueurs statués sont ceux qui possèdent une expérience notable dans la LHJMQ, la LHJAAAQ et la LNAH.

« Par exemple, on ne peut avoir que trois joueurs qui possèdent un statut de la LHJMQ et deux qui en possèdent un de la LNAH. Ça complique les choses quand vient le temps de former un alignement. »

Deslandes, Power et Bourbeau Jr

Quand on lui demande qui a créé la plus forte impression au cours des deux premiers matchs préparatoires de son équipe, Fortin n'hésite pas longtemps.

« Jusqu'ici, j'ai beaucoup aimé les attaquants Samuel Deslandes et Charles Power ainsi que le gardien Paul Bourbeau Jr, lance-t-il. Deslandes (un ancien des Braves de Farnham, dans le junior AA) est habile, il travaille très fort et il est très régulier dans son jeu. Quant à Power, je peux vous assurer qu'il est sérieux et qu'il est venu ici pour jouer au hockey. Bourbeau Jr, enfin, a été dominant jusqu'ici. »

On a entendu les partisans murmurer plus d'une fois, la saison dernière, devant la performance des gardiens des Maroons. Selon Fortin, les amateurs waterlois vont adorer Bourbeau Jr, qui a joué dans la LHJAAAQ, dans la LNAH, en Europe et dans la Ligue fédérale.

« C'est un compétiteur féroce, il est bon et il est spectaculaire en plus. »

Bourbeau Jr devrait garder le filet de Maroons samedi soir face au Wild.