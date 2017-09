Les Indians sont les nouveaux champions!

La troupe du joueur-entraîneur Jean-Philippe Primeau a du même coup remporté la grande finale en quatre rencontres.

« On va enfin pouvoir dire qu'une équipe de baseball de Granby a joué jusqu'en septembre et a remporté un championnat ! s'est exclamé Primeau peu de temps après la victoire de son équipe. C'est une belle source de fierté et de complicité. Et avec la belle foule qui était ici ce (mardi) soir, on peut certainement dire : mission accomplie. »

Le lanceur partant des Indians, Jean-Sébastien Varney, a offert une solide performance au monticule et les frappeurs du club granbyen « ont cogné des coups sûrs quand c'était le temps », note Primeau, en route vers cette belle victoire et ce tout premier championnat de l'organisation.

« On est les champions 2017 ! C'est incroyable », a crié de joie Primeau en guise de conclusion.